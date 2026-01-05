Fausto Lama dopo i Coma_Cose arriva il singolo A tanto così

Fausto Lama, noto per il suo ruolo nei Coma_Cose, presenta il suo primo singolo da solista intitolato

Fausto Lama pubblica il primo singolo da solista dal titolo A tanto così insieme al videoclip ufficiale. Dopo oltre trent’anni di musica attraversata, trasformata e reinventata, Fausto Zanardelli, inaugura un nuovo capitolo del suo percorso artistico. Rapper, produttore, cantautore e polistrumentista, Fausto ha costruito una carriera che lo ha portato dai circuiti underground della provincia fino al palco del Festival di Sanremo. Oggi, nel 2026, riparte da sé stesso. Dopo i ComaCose, nasce Fausto Lama, il nuovo progetto solista con cui l’artista torna sulle scene, spinto dall’urgenza di raccontare un momento preciso della propria vita che ha visto una profonda svolta sentimentale e lavorativa. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

