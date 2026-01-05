Farah ha deciso di partire da Istanbul con suo marito e suo figlio per la Francia. Dopo aver riflettuto, ha capito di volere un nuovo inizio all’estero, lasciando alle spalle la città turca. La sua scelta rappresenta un passo importante verso un futuro diverso, portando con sé la volontà di costruire una nuova vita in un paese che offre nuove opportunità e prospettive.

Tahir ha scoperto che Farah non vuole lasciarlo, come aveva pensato. Ma la donna è decisa a lasciare Istanbul. Nella nuova puntata di Io sono Farah, la serie turca con Demet Özdemir, la trama entra così una fase decisiva. Stasera, lunedì 5 gennaio, alle 21:20 su Canale 5 va in onda un nuovo capitolo della storia che unisce sentimenti e thriller. E la rivelazione della protagonista potrebbe cambiare il corso degli eventi.

© Iodonna.it - Farah annuncia tutti di voler partire per la Francia con suo marito e suo figlio

«La situazione di Kerim mi sta distruggendo», confida Farah, mettendo a nudo tutta la sua angoscia per la salute del figlio. Su Canale 5, la serie turca "Io sono Farah" con Demet Özdemir e Engin Akyürek continua a tenere incollati milioni di spettatori ogni pom - facebook.com facebook