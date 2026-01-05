Famiglia nel bosco il consulente | Ecco perché appassiona e divide l’Italia

Da lapresse.it 5 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La vicenda di Catherine e Nathan Trevallion Birmingham, una famiglia vissuta nel bosco di Palmoli, ha suscitato grande interesse e divisioni in Italia. Con una scelta di vita incentrata sulla natura e il rifiuto della tecnologia, la loro storia si intreccia con questioni legali e sociali complesse, che coinvolgono l’affidamento dei figli e i valori della famiglia. Un caso che mette in discussione le modalità di convivenza tra stili di vita alternativi e norme giuridiche.

Sembra quasi un feuilleton la storia di Catherine e Nathan Trevallion Birmingham, coniugi anglo-australiani che hanno vissuto per anni in un casale nel bosco di Palmoli (Chieti), immersi nella natura e rifiutando la tecnologia, insieme ai  3 figli che il Tribunale ha allontanato dai genitori affidandoli a una casa-famiglia di Vasto.  Dalle visite del papà, alle reazioni dei piccoli, fino ai gesti di solidarietà degli abitanti della zona, la vicenda della della famiglia nel bosco appassiona e divide l’Italia da settimane. Ma come mai? LaPresse ne ha parlato con Tonino Cantelmi, psichiatra e psicoterapeuta specializzato in neurosviluppo, professore dell’Università Gregoriana, nel team dei consulenti dei legali dei coniugi Trevallion. 🔗 Leggi su Lapresse.it

famiglia nel bosco il consulente ecco perch233 appassiona e divide l8217italia

© Lapresse.it - Famiglia nel bosco, il consulente: “Ecco perché appassiona e divide l’Italia”

Leggi anche: Nel bosco che fa paura solo agli adulti. la famiglia che divide l’italia

Leggi anche: Famiglia nel bosco: i bambini potrebbero tornare a casa oggi, ecco perché

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

famiglia bosco consulente perch233Famiglia nel bosco, il consulente: “Ecco perché appassiona e divide l’Italia” - australiani che hanno vissuto per anni in un casale nel bosco di Palmoli (Chieti), immersi nella natura ... lapresse.it

famiglia bosco consulente perch233Famiglia nel bosco, via alle visite psicologiche: il 23 gennaio il primo esame e 120 giorni per decidere - Intanto Nathan ha preso contatto con un geometra per sistemare il vecchio rudere ... virgilio.it

famiglia bosco consulente perch233Il 23 gennaio al via la perizia sulla famiglia nel bosco - Prenderà il via il 23 gennaio la perizia della consulente tecnica d'ufficio nominata dal Tribunale dei minorenni ... notizie.tiscali.it

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.