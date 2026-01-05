Famiglia nel bosco il consulente | Ecco perché appassiona e divide l’Italia

La vicenda di Catherine e Nathan Trevallion Birmingham, una famiglia vissuta nel bosco di Palmoli, ha suscitato grande interesse e divisioni in Italia. Con una scelta di vita incentrata sulla natura e il rifiuto della tecnologia, la loro storia si intreccia con questioni legali e sociali complesse, che coinvolgono l’affidamento dei figli e i valori della famiglia. Un caso che mette in discussione le modalità di convivenza tra stili di vita alternativi e norme giuridiche.

Sembra quasi un feuilleton la storia di Catherine e Nathan Trevallion Birmingham, coniugi anglo-australiani che hanno vissuto per anni in un casale nel bosco di Palmoli (Chieti), immersi nella natura e rifiutando la tecnologia, insieme ai 3 figli che il Tribunale ha allontanato dai genitori affidandoli a una casa-famiglia di Vasto. Dalle visite del papà, alle reazioni dei piccoli, fino ai gesti di solidarietà degli abitanti della zona, la vicenda della della famiglia nel bosco appassiona e divide l'Italia da settimane. Ma come mai? LaPresse ne ha parlato con Tonino Cantelmi, psichiatra e psicoterapeuta specializzato in neurosviluppo, professore dell'Università Gregoriana, nel team dei consulenti dei legali dei coniugi Trevallion.

