famiglia nel bosco il 23 gennaio al via la perizia psichiatrica

Il 23 gennaio il tribunale per i Minorenni dell'Aquila avvierà la perizia psichiatrica sui genitori e sui tre minori coinvolti nella vicenda della famiglia nel bosco. La valutazione, affidata alla dottoressa Simona Ceccoli, rappresenta un passaggio importante nel procedimento giudiziario, volto a chiarire la situazione e a valutare le condizioni psicologiche di tutti i soggetti coinvolti.

AGI - Entra in una fase delicata la vicenda della famiglia nel bosco. Il tribunale per i Minorenni dell'Aquila oggi disporrà l'avvio della perizia psicologica il 23 gennaio sui genitori Nathan e Catherine e sui tre minori con il giuramento della Ctu, Simona Ceccoli. La psichiatra dovrà procedere a "un' indagine personologica e psico-diagnostica del profilo di personalità di ciascun genitore", finalizzata a valutare "gli stili relazionali e comportamentali, le capacità e competenze genitoriali " e, in particolare, "la capacità di riconoscimento dei bisogni psicologici, affettivi ed educativi, dei minori ". 🔗 Leggi su Agi.it

