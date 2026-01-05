Famiglia del bosco c'è la data della perizia psichiatrica | al vaglio capacità genitoriale di Catherine e Nathan

Il prossimo 23 gennaio si svolgerà la perizia psichiatrica su Catherine e Nathan, conosciuti come la “famiglia del bosco”. L’analisi valuterà le capacità genitoriali dei due e sarà svolta dal consulente della difesa Cantelmi. Questa valutazione rappresenta un passaggio importante nel procedimento giudiziario in corso, offrendo un quadro più chiaro sulla loro condizione e sul contesto familiare coinvolto.

Famiglia nel bosco, “scontro” sulla bronchite di una delle bimbe. Lo psichiatra nominato dai genitori: “Traumi potenziali” - Lo psichiatra Cantelmi solleva dubbi sui possibili traumi dei bambini allontanati dai genitori ... ilfattoquotidiano.it

Famiglia nel bosco, martedì si decide sul ritorno dei bambini con i genitori - Potrebbe essere vicina la parola fine circa la vicenda legata alla famiglia che viveva in un casolare nel bosco a Palmoli, in provincia di Chieti. tg24.sky.it

Niente cenone insieme per la Famiglia nel bosco, papà Nathan vedrà i figli il 1 gennaio ma sotto vigilanza x.com

