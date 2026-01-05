Famiglia del bosco c'è la data della perizia psichiatrica | al vaglio capacità genitoriale di Catherine e Nathan
Il prossimo 23 gennaio si svolgerà la perizia psichiatrica su Catherine e Nathan, conosciuti come la “famiglia del bosco”. L’analisi valuterà le capacità genitoriali dei due e sarà svolta dal consulente della difesa Cantelmi. Questa valutazione rappresenta un passaggio importante nel procedimento giudiziario in corso, offrendo un quadro più chiaro sulla loro condizione e sul contesto familiare coinvolto.
Il 23 gennaio inizierà la perizia psichiatrica su Catherine e Nathan, la “famiglia del bosco”. Il consulente della difesa Cantelmi, a Fanpage.it si dice soddisfatto della scelta della psichiatra nominata dal Tribunale: "Ottima professionista, troveremo modalità ragionevoli di intervento". 🔗 Leggi su Fanpage.it
