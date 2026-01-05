Famiglia con bebè senza gas a Natale e Capodanno per disguido | Lasciati al freddo e senza cenone
Una famiglia napoletana con un neonato ha vissuto un disguido legato all'attivazione del gas durante le festività natalizie. Nonostante le richieste fatte all'inizio di dicembre, il tecnico non si è presentato per tre volte, lasciando la famiglia senza fornitura di gas e senza possibilità di preparare il cenone di Capodanno. Un episodio che evidenzia le difficoltà affrontate da chi si trova senza risorse essenziali durante un periodo importante dell’anno.
Famiglia napoletana con neonato aveva chiesto l'attivazione del gas all'inizio di dicembre. Il tecnico non si presenta per tre volte. Assoutenti Campania: "Dopo un mese, ancora senza riscaldamento". 🔗 Leggi su Fanpage.it
