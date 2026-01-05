Fake news sul sesso di Brigitte Macron 10 condannati per cyberbullismo

Un tribunale di Parigi ha condannato dieci individui per cyberbullismo a danno di Brigitte Macron, riconoscendo la diffusione di tweet transfobici. La vicenda evidenzia l’importanza di contrastare comportamenti online offensivi e rispettare la dignità delle persone, anche in contesti pubblici. La sentenza sottolinea l’impegno delle autorità nel tutelare i diritti e la reputazione di figure pubbliche da forme di molestie e discriminazioni digitali.

(Adnkronos) – Un tribunale penale di Parigi ha riconosciuto dieci persone colpevoli di cyberbullismo per aver diffuso tweet transfobici ai danni della Premiere dame Brigitte Macron. Gli imputati sono stati accusati di aver diffuso false affermazioni sul suo genere e sulla sua sessualità. Inoltre, sono stati accusati di aver fatto "commenti malevoli" sulla differenza di .

