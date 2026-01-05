Fake news su Brigitte Macron | dieci condanne per cyberbullismo

Il tribunale di Parigi ha condannato dieci persone per cyberbullismo, in relazione alla diffusione di contenuti offensivi e falsi su Brigitte Macron. La sentenza evidenzia l'importanza di contrastare comportamenti dannosi online e di tutelare la reputazione delle figure pubbliche. Per restare aggiornati su queste tematiche, iscriviti a DayItalianews.

Un tribunale penale di Parigi ha condannato dieci persone per cyberbullismo dopo la diffusione online di contenuti offensivi e falsi contro Brigitte Macron, moglie del presidente francese Emmanuel Macron. Al centro del procedimento, tweet a carattere transfobico e affermazioni infondate riguardanti il suo genere e la sua sessualità. Le accuse: disinformazione e attacchi personali. Secondo l'accusa, gli imputati avrebbero alimentato una campagna di disinformazione con commenti malevoli e insinuazioni, includendo attacchi sulla differenza d'età di 24 anni tra Brigitte Macron e il presidente.

