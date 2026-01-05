Fabrizio Romano smentisce | Theo Hernández non è in uscita
Fabrizio Romano ha chiarito la situazione di Theo Hernández, smentendo le voci di un suo possibile trasferimento. Attualmente, il terzino dell’Al-Hilal, in scadenza nel 2028, non è stato messo in discussione dal club saudita. Le speculazioni circolate nella stampa non trovano riscontro nelle informazioni ufficiali, confermando che Hernández rimane un elemento stabile all’interno della rosa dell’Al-Hilal.
Le voci corrono, ma i fatti raccontano un’altra storia. Il presunto interesse della Juventus per Theo Hernández non trova riscontri concreti: il terzino dell’ Al-Hilal, sotto contratto fino al 2028, non è considerato in uscita dal club saudita. Theo Hernández alla Juventus: cosa emerge dalle voci di mercato. Nei ultimi giorni si sono intensificate le voci di un possibile interesse della Juventus per Theo Hernández, terzino francese attualmente all’Al-Hilal. Secondo alcune indiscrezioni, il giocatore avrebbe persino raggiunto un accordo verbale con il club bianconero. Tuttavia, le ultime ricostruzioni degli esperti di mercato vanno in tutt’altra direzione. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com
