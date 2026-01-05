Fabrizio Antonelli | Paltrinieri ha dei sassolini da togliersi Creato un gruppo con un’identità precisa

Fabrizio Antonelli, ospite dell’ultima puntata di OA Focus su YouTube, ha commentato le recenti dichiarazioni di Gregorio Paltrinieri, sottolineando la necessità di affrontare alcune questioni ancora aperte. Antonelli ha anche evidenziato come l’atleta abbia costituito un gruppo con un’identità ben definita, elementi che potrebbero contribuire al suo percorso di crescita e al successo futuro.

Fabrizio Antonelli è stato l'ospite dell'ultima puntata di OA Focus, in onda sul canale Youtube di OA Sport. Il tecnico di Gregorio Paltrinieri e Domenico Acerenza ha trattato diversi argomenti, concentrandosi ovviamente sul lato degli allenamenti di questi due grandi campioni. Il tecnico inizia da un punto ben specifico: " Per come sono fatto io, penso veramente poco a quello che è stato il passato, a meno che non sia utile per qualcosa verso il futuro. Non credo in maniera particolare al parlare con gli atleti, penso piuttosto che sia importante, per mettere in ordine i pezzi, avere esperienza in questo mondo.

