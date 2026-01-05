Fa provare la moto a un amico e si schiantano | morto a 18 anni il nuotatore Andrea Liddi

È deceduto a 18 anni il nuotatore Andrea Liddi, residente nel Barese. L’incidente si è verificato durante una prova della moto con un amico di 17 anni, anch’egli deceduto. La vicenda ha suscitato grande dolore nella comunità locale, evidenziando i rischi legati a attività sportive e motorizzate tra i giovani. Le autorità stanno approfondendo le cause dell’incidente.

