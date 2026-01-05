Fa il pieno di applausi la prima della stagione di prosa del teatro Marrucino con Carrozzeria Orfeo

La prima della stagione di prosa 2026 del teatro Marrucino ha visto in scena lo spettacolo di Carrozzeria Orfeo, ricevendo apprezzamenti e lunghi applausi da parte del pubblico. Un debutto che ha offerto momenti di riflessione e coinvolgimento, segnando un avvio sobrio e di qualità per la nuova stagione teatrale. L’evento ha confermato l’importanza del teatro come spazio di incontro e di stimolo culturale per la comunità.

Uno spettacolo emozionante, che ha donato tanti spunti di riflessione ed è stato salutato da lunghi applausi dal pubblico del teatro Marrucino in entrambe le repliche andate in scena, quello che ha aperto la stagione di prosa 2026.Una stagione aperta con i saluti del presidente della Deputazione.

