Eyeliner non sono tutti uguali | ecco quello perfetto per in base al colore degli occhi

L’eyeliner è un elemento chiave per definire e valorizzare lo sguardo. Tuttavia, scegliere quello più adatto richiede attenzione, poiché le tonalità e le texture possono influenzare l’effetto complessivo. In base al colore degli occhi, alcune varianti si rivelano più indicate per esaltare la bellezza naturale. Scopri come individuare il prodotto giusto per ottenere un risultato sobrio e armonioso.

L'eyeliner si conferma uno strumento fondamentale per valorizzare lo sguardo, ma non tutti i prodotti sono uguali. Per ottenere un effetto che amplifica e intensifica l'occhio, è imprescindibile scegliere la tonalità giusta in base al colore dell'iride. Secondo gli esperti di make-up e i professionisti di brand leader come MAC Cosmetics, la combinazione tra tecnica e colore è la chiave per un risultato sorprendente e personalizzato. Xabier Rodríguez, National Artist di MAC Cosmetics, sottolinea come il primo passo per ottenere uno sguardo magnetico sia la scelta del colore dell'eyeliner in relazione alla tonalità naturale degli occhi.

