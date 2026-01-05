Ex sottufficiale dei carabinieri muore dopo malore improvviso

Si è spento all’età di 67 anni Salvatore Salegna, ex sottufficiale dei carabinieri, colpito da un improvviso malore. La sua scomparsa rappresenta una perdita significativa per il mondo dell’Arma e per la comunità che ha servito con dedizione. Un momento di riflessione sul valore del servizio e del sacrificio svolti nel corso della sua carriera.

Lutto nel mondo dell'Arma. Si è spento a 67 anni Salvatore Salegna, ex sottufficiale dei carabinieri. L'uomo, residente a Portico di Caserta, si è spento per un improvviso arresto avvenuto nella notte.La notizia in mattinata si è diffusa a macchia d'olio nella comunità di Portico destando grande.

