Ex Margherita parte il recupero del Padiglione 10 | undici milioni per la futura Cittadella culturale

È stato avviato il recupero del Padiglione 10 dell’ex ospedale Regina Margherita di Messina, con un investimento di undici milioni di euro. L’intervento rappresenta un passo importante per la trasformazione dell’area in una futura Cittadella culturale, contribuendo a valorizzare un patrimonio storico e a promuovere iniziative culturali e sociali nella città.

Diventa finalmente operativo uno degli interventi più attesi per il recupero dell’ex ospedale Regina Margherita di Messina. La Regione Siciliana ha stanziato 11 milioni di euro per la ristrutturazione del Padiglione 10, avviando concretamente un progetto rimasto a lungo sulla carta.Il bando di. 🔗 Leggi su Messinatoday.it © Messinatoday.it - Ex Margherita, parte il recupero del Padiglione 10: undici milioni per la futura Cittadella culturale Leggi anche: Giornata storica per il Caar, posata la prima pietra del nuovo padiglione. Investimento da 10 milioni Leggi anche: Masseria Termetrio si trasforma in polo culturale: stanziati 3 milioni per il recupero La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Messina, ex ospedale Regina Margherita: pronto il bando da 11 milioni per il primo intervento di recupero; Dall'abbandono alla cultura: parte la riqualificazione dell'ex Regina Margherita; Rtp Telegiornale del 2 gennaio 2026. Messina, via al recupero dell'ex ospedale Margherita: pronto il bando da 11 milioni - E' pronto il bando per l’affidamento dei lavori di ristrutturazione del padiglione 10 primo passo verso il recupero totale della storica struttura ... rtp.gazzettadelsud.it

Ex Margherita, ecco il bando di gara da 11 milioni per il padiglione 10 - Si tratta dei lavori di ristrutturazione della struttura destinata alla Biblioteca regionale. tempostretto.it

Dall'abbandono alla cultura: parte la riqualificazione dell'ex Regina Margherita - Avviata la riqualificazione del padiglione 10: la nuova biblioteca regionale universitaria da 11 milioni è il primo passo della Cittadella della cultura (24 milioni dal Fondo di sviluppo e coesione), ... lasicilia.it

03.01.2026 (019) S. Margherita B. - Rafforzati i controlli della polizia di Stato nel weekend festivo Piano straordinario nelle principali aree di Santa Margherita di Belice da parte di sei volanti arrivati in città a presidiare i punti di snodo. Controlli a tappeto. La Qu - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.