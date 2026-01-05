Ex Fcu entrano in servizio i Treni Minuetto | 200 chilometri orari e 345 posti totali

Da oggi sulla linea regionale Perugia Sant’Anna – Città di Castello entra in funzione il servizio con i nuovi treni Minuetto. Questi treni, elettrici, raggiungono i 200 km/h e offrono 345 posti, sostituendo le vecchie automotrici diesel. L’introduzione rappresenta un passo importante verso un trasporto più sostenibile e moderno, migliorando comfort e efficienza per i viaggiatori sulla storica linea IFRU.

Addio al vecchio diesel sulla linea regionale Perugia Sant'Anna – Città di Castello: è stato avviato oggi il servizio ferroviario elettrico sulla storica linea IFRU (ex FCU), che prevede l'entrata in esercizio di nove elettrotreni Minuetto al posto delle automotrici diesel e il passaggio alla.

Al via il servizio elettrico con i treni Minuetto sulla ex Fcu - È partito oggi il servizio elettrico sulla linea ferroviaria regionale umbra (ex Fcu) tra Perugia Sant'Anna e Città di Castello. msn.com

Regione Umbria, al via il servizio ferroviario elettrico con 9 Minuetto sulla linea ex Fcu. Investimento per 9 milioni e mezzo - (UNWEB) – Perugia, – Addio al vecchio diesel sulla linea regionale Perugia Sant'Anna – Città di Castello: è stato avviato oggi il servizio ferroviario elettrico sulla storica linea IFRU (ex FCU) che p ... umbrianotizieweb.it

