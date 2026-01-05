La Befana arriva anche ad Altopascio, con eventi programmati in diverse località, tra cui Spianate e Montecarlo. Oggi, 5 gennaio, alle 16, piazza San Michele a Spianate ospita

La Befana arriva anche ad Altopascio. A partire dalle 16 di oggi, 5 gennaio, in piazza San Michele a Spianate ci sarà infatti "La grande calza", un pomeriggio di festa dedicato ai più piccoli, a cura di CCN Spianate, Pro Loco e Parrocchia di Spianate con il supporto e il patrocinio del Comune. In programma intrattenimento per bambini che nel corso della giornata assisteranno anche all’arrivo delle mascotte, tra cui Topolino e Minnie in versione natalizia, Olaf e Minion, con cui farsi fotografare. Grande attesa poi per l’arrivo della vecchietta, che farà il suo ingresso in paese a bordo di un caratteristico "apino" allestito per l’occasione, portando calze e dolcetti per tutti i bambini. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Eventi anche a Spianate e Montecarlo

