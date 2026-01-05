Evangeline Lilly star di Lost rivela | Ho un danno cerebrale

Evangeline Lilly, nota per il suo ruolo in Lost, ha condiviso pubblicamente di aver subito un danno cerebrale. L'attrice ha spiegato che, a seguito di un incidente lo scorso anno, alcune funzioni cerebrali risultano compromesse, rendendo il percorso di recupero complesso. La sua testimonianza porta attenzione sull’importanza della tutela della salute e sulla complessità delle conseguenze di traumi cranici.

L'attrice, che lo scorso anno aveva battuto la testa a seguito di uno svenimento, ha rivelato sui social che le aree del suo cervello oggi lavorano meno e che davanti a sé ha una strada tutta in salita. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

