Evangeline Lilly star di Lost | Danni cerebrali dopo l’incidente su una roccia

Evangeline Lilly, nota attrice di Lost, ha recentemente condiviso di aver riportato un danno cerebrale dopo un incidente alle Hawaii, durante il quale si è scontrata violentemente con una roccia. Questo episodio ha avuto conseguenze significative sulla sua salute, evidenziando l'importanza della sicurezza e dell'attenzione in situazioni di rischio. La sua testimonianza offre uno sguardo sulla vulnerabilità che può accompagnare anche le esperienze più impreviste.

Evangeline Lilly, star di Lost, svela di aver subito un grave danno cerebrale dopo un incidente alle Hawaii in cui ha colpito violentemente con il viso una roccia. L'attrice canadese ha raccontato in un video su Instagram di aver ricevuto una diagnosi, dopo quella caduta, che la porterà nei prossimi mesi a lottare per recuperare tutte le funzionalità cerebrali. L'incidente e i danni cerebrali: il racconto di Evangeline Lilly. Nella clip postata su Instagram, Evangeline Lilly ha il volto tumefatto. L'attrice porta ancora i segni dell'incidente avvenuto mentre si trovava in vacanza alle Hawaii con una caduta fatale su una roccia.

