Eutanasia se hai l’anca rotta La deriva canadese dimostra i rischi della legalizzazione

L’eutanasia, discussa anche in Italia, suscita spesso opinioni contrastanti. In Canada, dove la legge sulla morte assistita è in vigore dal 2016, rappresenta ormai il 5% dei decessi. Questa situazione evidenzia i possibili rischi e implicazioni di una normativa più permissiva, sollevando domande sulla sua applicazione e sui limiti etici. Un approfondimento su come si sta evolvendo il dibattito in diversi contesti e le conseguenze di questa scelta.

Da noi si torna a parlare di una legge sulla morte assistita. A Ottawa, dove c’è dal 2016, ormai è la causa del 5% dei decessi. E viene proposta anche a chi è sulla sedia a rotelle.. L’attivista Alex Schadenberg: «Molte persone non autosufficienti hanno paura a presentarsi in ospedale, perché il suicidio viene loro presentato come un’opzione. Nel 2027 toccherà ai malati mentali e ai “minorenni maturi”».. Dal 2002 ad oggi nei Paesi Bassi la pratica è aumentata di oltre il 430%. E dal 2005 vengono coinvolti i bambini. A Bruxelles invece l’incremento è stato del 1.000%.. Lo speciale contiene tre articoli. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Eutanasia se hai l’anca rotta. La deriva canadese dimostra i rischi della legalizzazione Leggi anche: Suicidio assistito e la deriva canadese: dal 2016 oltre 76mila persone morte con l’eutanasia Leggi anche: Allarme TV, rischi fino a 1.100 euro di multa se guardi le dirette senza licenza: controlla subito se ce l’hai

