Eusepi un esempio Match capolavoro

Eusepi si distingue come esempio di determinazione e precisione. Nel match, Cultraro ottiene un 6,5, dimostrando che, seppur con alcune difficoltà, la sua presenza in campo è fondamentale. Con interventi decisivi nel primo tempo e al termine dell’incontro, ha contribuito a mantenere saldo il risultato, confermando il suo ruolo chiave nella squadra.

Cultraro 6,5: Quando ha il pallone tra i piedi fa tremare i polsi a tutti. Però salva la baracca nel primo tempo e allo scadere. Nulla può sul rigore di Baldini. Zini 6: Sempre attento in marcatura, prova anche a proporsi in avanti ma senza spingere più di tanto. Dalmazzi 6: Coordina egregiamente le manovre difensive lottando su ogni pallone. Nella ripresa sfiora il gol di testa su azione da calcio d’angolo. Pezzola 5: Una leggerezza imperdonabile a dieci secondi dal fischio finale. Fino a quel momento era stato attore di una prestazione dignitosa. Zoboletti 6: Prestazione senza infamia né lode. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Eusepi, un esempio. Match capolavoro Leggi anche: Gara anonima di Tosi. Eusepi è troppo solo Leggi anche: Samb, D’Alesio prova le soluzioni. Eusepi-Konate coppia d’attacco Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Eusepi, un esempio. Match capolavoro - Bongelli 6,5: Torna titolare ed è autore di una prova priva ... msn.com

[#seriec]Allenamenti a porte chiuse. In attesa di partenze e arrivi, D'Alesio ha poche scelte in dubbio per il suo 3-5-2: la decisione sulla seconda punta che affiancherà Eusepi a scalare (Konate favorito) a scalare potrebbe coinvolgere l'esterno destro di centr - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.