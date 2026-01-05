Ethan Hawke ricorda River Phoenix il suo primo partner sul grande schermo | Sarà sempre parte di me
Ethan Hawke ripercorre il ricordo di River Phoenix, suo primo partner sul grande schermo, sottolineando come rimarrà sempre una parte di lui. L’attore, recentemente premiato con un riconoscimento alla carriera, si distingue anche come uno dei principali favoriti per la stagione dei premi di quest’anno. La sua testimonianza offre uno sguardo sincero sul rapporto tra i due e sulla sua carriera cinematografica.
Il protagonista di Blue Moon ha ricevuto un premio alla carriera ed è uno dei favoriti per la stagione dei premi di quest'anno.
