L'estrazione del Superenalotto di oggi, 5 gennaio 2026, si svolge questa sera alle ore 20. Di seguito i numeri vincenti e le eventuali vincite. Consulta i risultati ufficiali per verificare eventuali premi e aggiornamenti sull’estrazione di oggi.

. ESTRAZIONI SUPERENALOTTO OGGI – Questa sera, lunedì 5 gennaio 2026, alle ore 20 va in scena l’estrazione del Superenalotto. Il gioco è seguito da milioni di italiani nella speranza di portarsi a casa cifre che potrebbero cambiare le loro vite per sempre. L’estrazione di oggi, 5 gennaio, è prevista alle ore 20. TPI segue l’estrazione Superenalotto (con il suo Jackpot da capogiro sognato da milioni di italiani) e le altre estrazioni in tempo reale, live. Di seguito i numeri vincenti estratti oggi, l’estrazione in diretta: SUPERENALOTTO – Estrazione di lunedì 5 gennaio 2026 Combinazione vincente: Numero Jolly: Superstar: (I numeri vincenti del concorso del Lotto, Superenalotto e 10eLotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato www. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Estrazione Superenalotto oggi 5 gennaio 2026: i numeri vincenti

