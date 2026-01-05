Ecco i numeri vincenti dell’estrazione Lotto e 10eLotto di oggi, lunedì 5 gennaio 2026. L’estrazione si è svolta alle ore 20, con i numeri di questa sessione che vengono comunicati in modo ufficiale. Per conoscere i risultati aggiornati e verificare eventuali vincite, consultate le fonti ufficiali o i portali di riferimento.

Estrazione Lotto e 10eLotto: i numeri vincenti di oggi lunedì 5 gennaio 2026. Oggi, lunedì 5 gennaio 2026, alle ore 20 va in scena l’estrazione del Lotto numero 3 del 2026 e del 10eLotto. TPI segue in diretta, in tempo reale, l’estrazione del Lotto e del 10eLotto in programma oggi, 5 gennaio 2026, alle ore 20 in punto. Ecco i numeri vincenti dell’ultima estrazione del Lotto ruota per ruota: ESTRAZIONI DEL LOTTO – LOTTO – Estrazione numero 3 del 5 gennaio 2026 BARI . CAGLIARI. FIRENZE . GENOVA . MILANO. NAPOLI . PALERMO . ROMA . TORINO . VENEZIA . NAZIONALE. (I numeri vincenti del concorso del Lotto, Superenalotto e 10eLotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato www. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Estrazione Lotto e 10eLotto: i numeri vincenti estratti oggi 5 gennaio 2026

Leggi anche: Estrazione Lotto e 10eLotto: i numeri vincenti estratti oggi 2 gennaio 2026

Leggi anche: Estrazione Lotto e 10eLotto: i numeri vincenti estratti oggi 3 gennaio 2026

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Estrazioni Lotto e Superenalotto, i numeri fortunati e il Jackpot di oggi 30 dicembre; Estrazioni Lotto oggi e numeri SuperEnalotto di sabato 27 dicembre 2025; Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto sabato 27 dicembre 2025: numeri vincenti e quote. Vinti quindici 5; Estrazioni SuperEnalotto, Lotto e 10eLotto di oggi lunedì 29 dicembre 2025.

Superenalotto oggi 5 gennaio 2026: estrazione e numeri di Lotto e 10eLotto - Il montepremi in palio oggi ha raggiunto la cifra stellare di 101 milioni e 200mila euro ... ilgiorno.it