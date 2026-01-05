' Estorto' da Puntinella trovato con una pistola in casa | in manette
Federico Supino, imprenditore di Mondragone attivo nel settore del verde pubblico, è stato arrestato dai carabinieri del Reparto Territoriale di Mondragone. L'uomo è stato trovato in casa con una pistola e, secondo le indagini, sarebbe coinvolto in un episodio di estorsione legato all'ex boss dei Chiouvi, Francesco Tiberio La Torre. L'operazione si inserisce in un'indagine più ampia sulla criminalità organizzata nella zona.
