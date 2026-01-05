Essere nobili a Torino tra eleganza educazione riverenza e baciamano e il bridge al Whist
Essere nobili a Torino significa incarnare un’eleganza discreta, un rispetto raffinato e una cultura tradizionale. Tra i portici di via Po, i eleganti palazzi della Crocetta e i salotti sulla collina, si custodiscono i valori di educazione, riverenza e il piacere di giochi come il bridge al Whist. La città conserva un patrimonio di classe e raffinatezza che attraversa secoli, mantenendo vivo il suo spirito aristocratico e raffinato.
Torino non è una città come le altre. Sotto i portici di via Po, dietro i portoni austeri della Crocetta o della collina, respira ancora, discretissima, l’anima dell’antica capitale del Regno. Sebbene i titoli nobiliari non abbiano valore giuridico in Italia dal 1948, l'aristocrazia piemontese. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
