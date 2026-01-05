Espropri avviati progetto ok Ora riqualificazione della strada alle spalle della Baia Verde
Sono stati avviati i lavori di esproprio per la riqualificazione e messa in sicurezza della strada Madonna del Carmine, situata alle spalle di Baia Verde a Gallipoli. Il progetto, approvato nella scorsa estate, prevede interventi di miglioramento dell’area e della viabilità lungo la strada vicinale, contribuendo alla tutela e alla valorizzazione del territorio locale.
GALLIPOLI – Nell’estate scorsa l’approvazione dell’iter definitivo necessario alla realizzazione dell’intervento di riqualificazione e messa in sicurezza della strada vicinale, la via Madonna del Carmine, retrostante la marina della Baia Verde. Ora l’accelerata della fase esecutiva che prenderà. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
