Espropri avviati progetto ok Ora riqualificazione della strada alle spalle della Baia Verde

Sono stati avviati i lavori di esproprio per la riqualificazione e messa in sicurezza della strada Madonna del Carmine, situata alle spalle di Baia Verde a Gallipoli. Il progetto, approvato nella scorsa estate, prevede interventi di miglioramento dell’area e della viabilità lungo la strada vicinale, contribuendo alla tutela e alla valorizzazione del territorio locale.

La procedura è stata avviata ai sensi del Testo Unico in materia di espropriazioni.

