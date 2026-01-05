Esonero e panchina a Simone Inzaghi è tutto nero su bianco

Dopo l’esonero di un importante club europeo, Simone Inzaghi si trova al centro di molte speculazioni sul suo futuro. La possibilità di una nuova nomina alla guida di una squadra di alto livello rappresenta un capitolo rilevante nella sua carriera. In questo contesto, le recenti vicende offrono spunti di riflessione sulle dinamiche del calcio internazionale e sulle opportunità professionali del tecnico italiano.

Simone Inzaghi è uno dei candidati ad una super panchina dopo un esonero che ha interessato una delle maggiori big europee. Attualmente alla guida dell’Al-Hilal, con il quale sta ottenendo ottimi risultati, l’ex allenatore dell’Inter sarebbe finito nel mirino di una grande squadra, decisa a cambiare per risollevare la propria stagione. Esonero e panchina a Inzaghi, cambio inaspettato (Ansa Foto) – calciomercato.it Gli ultimi risultati deludenti e gli scontri con la società hanno portato all’esonero di Ruben Amorim, attuale allenatore del Manchester United con il club inglese che ha deciso di affidarsi a Darren Fletcher per la partita di mercoledì contro il Burnley. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

