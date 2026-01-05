È stato annunciato ufficialmente l’arrivo di una nuova guida tecnica per il Manchester United. Si tratta di un allenatore noto, con un passato al club e una lunga esperienza nel calcio internazionale. Questa nomina rappresenta un importante cambiamento per la squadra, che punta a rilanciarsi sotto la nuova guida. La scelta di questa figura è stata comunicata ufficialmente, segnando un nuovo capitolo per i Red Devils.

Esonero Amorim, è arrivato l’annuncio ufficiale. Sulla panchina dei Red Devils arriva una vecchia conoscenza. Vediamo di chi si tratta. Un terremoto scuote la Premier League. Secondo quanto riferito da Fabrizio Romano sul proprio profilo X, il Manchester United ha ufficialmente licenziato Rúben Amorim, tecnico portoghese di quarant’anni, dopo soli quattordici mesi di gestione. LEGGI ANCHE: Maresca Chelsea, clamoroso addio! Ufficiale la separazione, ecco dove potrebbe andare e chi lo sostituirà sulla panchina dei Blues. Ultimissime La decisione, presa nelle prime ore di oggi, è stata confermata in esclusiva anche da David Ornstein sempre su X, che parla di una rottura totale dei rapporti tra l’allenatore e la dirigenza inglese. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Esonero Amorim, c’è l’annuncio ufficiale. Sulla panchina arriva una vecchia conoscenza dello United

Leggi anche: Nuova avventura in panchina per Diego Maradona jr: arriva l'annuncio ufficiale

Leggi anche: Amorim: «Mainoo? Non credo sia così male essere in panchina allo United, succedeva anche a Ronaldo»

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Manchester United, Amorim è al riparo dall'esonero. Sir Jim Ratcliffe: "No a reazioni impulsive, ha tre anni per dimostrare" - Dopo un inizio di stagione estremamente deludente in Premier League, con il Manchester United, uno dei club più titolati d'Inghilterra che continua a stazionare lontano dalla vetta e fermo al 10° ... calciomercato.com

Zirkzee ha detto sì. Roma, più fantasia: l'olandese convinto dal progetto Gasp GAZZETTA DELLO SPORT Anche ieri è partito dalla panchina, guardando gli altri giocare per circa un'ora. Poi, al 15' della ripresa, Amorim stavolta ha deciso di mandarlo in campo. - facebook.com facebook