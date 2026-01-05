Escrementi sulla scala mobile dell’entrata principale del super supermercato

Domenica segnala la presenza di escrementi di piccioni sulla scala mobile dell’ingresso principale dell’Iper di Punta di Ferro. Questa situazione crea un disagio per i clienti, che devono affrontare un’area sporca e poco igienica. È importante che le autorità e la gestione del supermercato intervengano per garantire un ambiente più pulito e sicuro per tutti.

Segnala Domenica: “E' una vergogna dover passare attraverso lo sporco di tutti gli escrementi che producono i piccioni sulla scala mobile dell’entrata principale di un grande super supermercato (Iper di Punta di Ferro). Non capisco come possano non prendere provvedimenti e permettere uno scempio. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

