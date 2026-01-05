Esclusi da medicina? L’università di Firenze lancia il ‘piano B’ | riaperti i termini per otto corsi

L’Università di Firenze ha annunciato la riapertura dei termini per otto corsi, offrendo nuove opportunità agli aspiranti medici e dentisti esclusi dalle graduatorie. Questa iniziativa mira a garantire un’alternativa concreta a coloro che non sono riusciti ad accedere ai percorsi di studio desiderati, con l’obiettivo di favorire un percorso formativo più inclusivo e accessibile.

FIRENZE – Non tutto è perduto per gli aspiranti medici e dentisti rimasti fuori dalle graduatorie. L'università di Firenze scende in campo con un pacchetto di misure straordinarie. L'obiettivo è chiaro: garantire una seconda chance immediata a chi ha partecipato al semestre aperto senza ottenere il risultato sperato, evitando così di perdere un anno accademico. La novità più importante riguarda i corsi a numero programmato locale. L'Ateneo ha deciso di rimettere in gioco le proprie carte. A partire dal 19 gennaio, infatti, verranno riaperti i bandi per otto specifici corsi di laurea. Non solo una riapertura temporale, ma anche numerica: la disponibilità dei posti è stata maggiorata del 20 per cento rispetto alla programmazione iniziale.

