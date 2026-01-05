Erosione nuovi fondi dalla Regione per i Comuni pontini

La Regione ha stanziato oltre un milione di euro per sostenere sei Comuni pontini nella realizzazione di progetti di difesa della costa dall’erosione. Questi fondi mirano a rafforzare le misure di tutela del territorio e a prevenire i danni causati dall’erosione costiera, contribuendo alla salvaguardia ambientale e alla tutela delle comunità locali.

Oltre un milione di euro per finanziare i progetti di difesa della costa dall'erosione, presentati da sei Comuni pontini. La giunta della Regione Lazio ha finanziato con un totale di 2,4 milioni di euro 12 Comuni costieri, sei dei quali nella Provincia di Latina, che hanno presentato appositi. Dal Consiglio ok alla nuova legge sulla qualità della normazione e alla variante del piano di difesa della costa.

Erosione costiera, lotta dura: dalla Regione finanziati i progetti di 12 Comuni - Tra i beneficiari spiccano Latina, Terracina, Gaeta, Minturno, Fondi e Sabaudia ... latinaoggi.eu

