Erosione Ispezione con l’assessore Barontini

L’ispezione condotta dall’assessore Barontini ha focalizzato l’attenzione sull’erosione della costa apuana. La Regione sta valutando interventi e strategie per affrontare questa problematica, discussa anche dal consigliere Marco Guidi di Fratelli d’Italia. La situazione richiede un’analisi approfondita per individuare soluzioni efficaci e sostenibili a tutela del territorio costiero.

Erosione della costa apuana, il tema sul tavolo della Regione grazie al consigliere di Fratelli d'Italia Marco Guidi. Che insorge: "Il mio ordine del giorno sui finanziamenti per erosione e il Masterplan della costa bocciato da Pd, Avs e 5 Stelle". E rilancia con l'invito "all'assessore regionale all'Ambiente David Barontini a fare un sopralluogo con me sulla spiaggia per vedere la realtà di un problema non più rinviabile". Con un ordine del giorno collegato al bilancio di previsione della Regione il consigliere apuano ha chiesto di "finanziare la progettazione e la realizzazione degli interventi previsti dal masterplan per la difesa della costa apuana.

