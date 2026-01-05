Erica Mou porta in scena il live Cerchi a Noicattaro
Erica Mou presenta il suo live “Cerchi” al Teatro Cittadino di Noicattaro. L’evento si inserisce nella stagione “La prima stagione” del Comune di Noicattaro, in collaborazione con Puglia Culture e Bass Culture. Gli appuntamenti sono programmati per lunedì 5 e martedì 6 gennaio alle ore 20, offrendo al pubblico un’occasione per ascoltare dal vivo il suo progetto musicale.
Al Teatro Cittadino di Noicattaro per la stagione teatrale e musicale “La prima stagione” del Comune di Noicattaro con Puglia Culture e la collaborazione di Bass Culture: lunedì 5 e martedì 6 gennaio, alle ore 20.30, Erica Mou porta in scena il live “Cerchi”, nuovo album in undici tracce che. 🔗 Leggi su Baritoday.it
Erica Mou presenta live a Noicattaro la sua recente produzione discografica “Cerchi”.
