Erica Mou porta in scena il live Cerchi a Noicattaro

Erica Mou presenta il suo live “Cerchi” al Teatro Cittadino di Noicattaro. L’evento si inserisce nella stagione “La prima stagione” del Comune di Noicattaro, in collaborazione con Puglia Culture e Bass Culture. Gli appuntamenti sono programmati per lunedì 5 e martedì 6 gennaio alle ore 20, offrendo al pubblico un’occasione per ascoltare dal vivo il suo progetto musicale.

