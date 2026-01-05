Epifania solidale | i carabinieri consegnano doni ai bimbi dei Centri di accoglienza

In occasione dell’Epifania, i Carabinieri di Piaggine hanno portato doni e dolci a 13 bambini dei centri di accoglienza locali. L'iniziativa, svolta nel pomeriggio di oggi, ha rappresentato un gesto di solidarietà volto a condividere la festa con le famiglie in difficoltà. Un momento di vicinanza e attenzione che sottolinea l’impegno delle forze dell’ordine nel territorio.

Nel pomeriggio di oggi a Piaggine, in occasione della festività dell’Epifania, i Carabinieri del locale Comando Stazione hanno consegnato doni e dolci a 13 bambini ospiti dei centri di accoglienza presenti sul territorio “S.A.I. – sistema di accoglienza e integrazione” e “S.I.P.R.O.I.M.I. –. 🔗 Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - Epifania solidale: i carabinieri consegnano doni ai bimbi dei Centri di accoglienza Leggi anche: Poliziotti e rotariani consegnano i doni di Natale ai bambini della pediatria Leggi anche: Il cuore dei Nottambuli. Doni ai bimbi ricoverati Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Epifania solidale, raccolti oltre 200 regali: Siracusa risponde con il cuore ai bisogni dei più fragili. Piaggine, Epifania solidale: i Carabinieri consegnano doni e sorrisi ai bambini dei centri di accoglienza - Nel pomeriggio di oggi, 5 gennai, in occasione della festività dell’ Epifania, a Piaggine, i Carabinieri del locale Comando Stazione hanno consegnato doni e dolci a 13 bambini ospiti dei centri di acc ... infocilento.it

Piaggine, Epifania solidale: i carabinieri donano sorrisi ai bambini dei centri di accoglienza - Un’Epifania all’insegna della solidarietà e della vicinanza ai più piccoli. msn.com

Epifania in rete solidale, solidarietà, doni e sorrisi con l’Unicef - Nel solco del messaggio di solidarietà e speranza che accompagna l’Epifania, con i Re Magi che offrirono i loro doni, il Comitato Provinciale UNICEF, nell’ambito della Campagna di solidarietà UNICEF N ... corriereirpinia.it

Piaggine, Epifania solidale: i Carabinieri donano sorrisi ai bambini dei centri di accoglienza https://www.settv.it/2026/01/05/piaggine-epifania-solidale-i-carabinieri-donano-sorrisi-ai-bambini-dei-centri-di-accoglienza/ - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.