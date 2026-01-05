Epifania | nel Municipio Roma VII torna lo storico appuntamento corri per la befana

Domani, il Municipio Roma VII ospiterà la 32ª edizione di “Corri per la Befana – Trofeo Todis”, una tradizione podistica consolidata nella capitale. L’evento rappresenta un momento di incontro e sport, coinvolgendo appassionati di tutte le età. Un’occasione per vivere la città in modo attivo, in un contesto di partecipazione e convivialità, nel rispetto delle normative vigenti.

Domani il Municipio Roma VII sarà il palcoscenico di uno degli eventi più attesi della capitale, “Corri per la Befana – Trofeo Todis”, una manifestazione podistica storica che quest’anno festeggia la sua 32esima edizione. Questo evento, reso possibile grazie all’impegno del Roma Road Runners Club e della Fidal, sotto il patrocinio di Roma Capitale, “rappresenta da oltre trent’anni una tradizione autentica dell’Epifania romana”, come sottolinea la presidente della commissione capitolina Cultura, Erica Battaglia, esponente del Partito Democratico. La manifestazione “Corri per la Befana” “è molto più di una semplice competizione: è una tradizione ben radicata, un evento che riesce a coinvolgere famiglie, bambini e cittadini di ogni fascia d’età, un appuntamento romano che ha saputo resistere alla prova del tempo e continua a espandersi. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

