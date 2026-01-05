epifania in romania festeggiano con un tuffo nel danubio gelido

In Romania, l’Epifania viene celebrata con una tradizione particolare lungo il fiume Danubio a Harsova. Dopo la benedizione delle acque da parte dell’arcivescovo, la comunità si riunisce per pregare e sperare in un anno prospero. I giovani partecipano a un rito simbolico, tuffandosi nelle acque fredde per recuperare una croce lanciata dal sacerdote, mantenendo viva una tradizione secolare.

In Romania, la tradizione vuole che l’ Epifania si celebri in modo particolare. Sulle rive del Danubio a Harsova, dove l’arcivescovo regionale ha benedetto le acque, la gente del posto si è riunita per pregare per un anno propizio, mentre i ragazzi si sono tuffati nelle acque fredde per recuperare una croce lanciata dal sacerdote rumeno. Si tratta di un’usanza secolare. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

