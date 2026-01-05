Epifania in Romania festeggiano con un tuffo nel Danubio gelido
In Romania, la tradizione vuole che l’ Epifania si celebri in modo particolare. Sulle rive del Danubio a Harsova, dove l’arcivescovo regionale ha benedetto le acque, la gente del posto si è riunita per pregare per un anno propizio, mentre i ragazzi si sono tuffati nelle acque fredde per recuperare una croce lanciata dal sacerdote rumeno. Si tratta di un’usanza secolare. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
