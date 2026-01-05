Epifania in musica a Casteltermini | sul palco i Dixit e Cristian Marchi

A Casteltermini, l’Epifania sarà accompagnata da un evento musicale con la partecipazione dei Dixit e Cristian Marchi. La serata rappresenta un momento di continuità alle festività natalizie, offrendo un’occasione per condividere musica e convivialità. Dopo il grande veglione di Capodanno, la città si riunisce nuovamente per una notte dedicata al divertimento e alla tradizione, nel rispetto delle normative vigenti.

Casteltermini si prepara a salutare le festività con una lunga notte di musica che dà seguito al gran veglione dello scorso 31 dicembre. L'appuntamento è il 5 gennaio ancora una volta in piazza Duomo, dove la città ospiterà la terza edizione dell'Epifania – Città di Casteltermini, evento che.

