Epifania gli appuntamenti a Sestri Levante | corteo dei Magi e Motobefana

A Sestri Levante, l’Epifania si rinnova con vari appuntamenti dedicati alla tradizione. Tra corteo dei Magi e Motobefana, la città propone eventi religiosi, culturali e di intrattenimento per tutte le età, distribuiti nel territorio comunale. Un’occasione per vivere la ricorrenza in modo autentico e condiviso, mantenendo vivo il senso di comunità e le tradizioni locali.

Sestri Levante celebra la ricorrenza dell’Epifania con un ricco programma di eventi religiosi, culturali e di animazione, diffusi sul territorio comunale e rivolti a tutte le età.Nella parrocchia di Santa Maria di Nazareth si svolgerà la tradizionale recita dell’Epifania. Alle 16:45 è previsto. 🔗 Leggi su Genovatoday.it © Genovatoday.it - Epifania, gli appuntamenti a Sestri Levante: corteo dei Magi e Motobefana Leggi anche: Accensione dell'albero di Natale a Sestri Levante con corteo dei bambini e cioccolata calda Leggi anche: Eventi con la Befana e corteo dei Magi: cosa fare a Milano e in Lombardia nel week end e per l’Epifania 2026 Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Da Levante a Ponente la Liguria festeggia l’Epifania: ecco gli eventi da non perdere; Cosa fare a Genova e dintorni all'Epifania: tutti gli eventi da lunedì 5 a martedì 6 gennaio; Tradizionale appuntamento dell'Epifania a Riva Trigoso con la Befana del Bagnun; Gli appuntamenti di oggi, lunedì 5 gennaio, vigilia dell’Epifania. Epifania, gli appuntamenti a Sestri Levante: corteo dei Magi e Motobefana - Alle 16:45 è previsto l’arrivo dei Re Magi sotto il pronao della chiesa, seguito dalla simbolica ... genovatoday.it

Sestri: Epifania, gli eventi in programma - Dall'ufficio comunicazione del Comune di Sestri Levante Sestri Levante celebra la ricorrenza dell’Epifania con un ricco programma di eventi religiosi, ... msn.com

Gli appuntamenti di oggi, lunedì 5 gennaio, vigilia dell’Epifania - A Santo Stefano d’Aveto aperitivo della Befana, in compagnia della Wiliam Band, a partire dalle 18. radioaldebaran.it

Domani #6gennaio si celebra l' #Epifania del Signore. Su #Tv2000 appuntamenti speciali: ore 9.15 @chiesatv2000 Con #PapaLeoneXIV ore 9.30 chiusura della #PortaSanta della Basilica di San Pietro e Messa ore 12.00 #Angelus #Giubileo #PapaLeon x.com

Domani #6gennaio si celebra l'#Epifania del Signore. Su #Tv2000 appuntamenti speciali: ore 9.15 Chiesa viva Con #PapaLeoneXIV ore 9.30 chiusura della #PortaSanta della Basilica di San Pietro e Messa ore 12.00 #Angelus #Giubileo #PapaLeone # - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.