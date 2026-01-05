Epifania FIDAPA raccoglie doni per i bambini bisognosi

La FIDAPA BPW Italy, sotto la presidenza di Carmen Coppola, ha avviato la campagna solidale “Benevento Dona Sorrisi” per l’Epifania. L’iniziativa, promossa dalla sezione di Benevento, si propone di raccogliere doni destinati a bambini bisognosi e case famiglia della città, offrendo loro un sorriso e un momento di gioia durante le festività. Un gesto di solidarietà che riflette l’impegno della comunità nel supportare chi ha più bisogno.

Tempo di lettura: 2 minuti È nata da un'iniziativa della FIDAPA BPW Italy sotto la presidenza di Carmen Coppola– Sezione di Benevento la campagna solidale "Benevento Dona Sorrisi – Un dono oggi, un sorriso domani", dedicata alla raccolta di doni destinati alle case famiglia e ai bambini bisognosi della città di Benevento in occasione dell'Epifania. Fin dalle prime fasi di progettazione, l'iniziativa ha raccolto un immediato e convinto riscontro da parte del tessuto associativo cittadino, dando vita a una rete interassociativa ampia e coesa, unita dall'obiettivo comune di offrire un segnale concreto di solidarietà e vicinanza ai più piccoli.

