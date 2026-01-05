Epifania col sole a Como poi cambia tutto | freddo intenso e possibile neve anche in città

L'Epifania si presenta con temperature inusualmente miti a Como, grazie al sole che illumina la città. Tuttavia, un rapido cambiamento climatico è previsto nelle ore successive, con l’ingresso di aria fredda di origine artica. Questa condizione potrebbe portare a temperature molto basse e a possibili nevicate, anche in aree urbane, rendendo il clima più freddo e invernale rispetto ai giorni precedenti.

Epifania con il sole su gran parte del Nord Italia, ma in un contesto pienamente invernale. L'ingresso di aria fredda di origine artica sta riportando temperature rigide, vento e condizioni favorevoli alla formazione di ghiaccio, soprattutto nelle ore notturne e al primo mattino.

