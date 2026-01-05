Epifania | Asl Roma 2 nel segno della solidarieta’ tra generazioni all’ospedale Sant’Eugenio

In occasione dell’Epifania, l’Asl Roma 2 organizza presso l’ospedale Sant’Eugenio un evento di solidarietà promosso dall’associazione Giano Aps e altri partner. Un momento di condivisione tra generazioni, che rafforza il senso di comunità e attenzione verso i pazienti. Questa iniziativa testimonia l’impegno della struttura nel promuovere valori di solidarietà e vicinanza, anche durante le festività.

La Asl Roma 2 informa che, come da consuetudine, in occasione della festività dell'Epifania si rinnova un significativo momento di solidarietà e condivisione presso l'ospedale Sant'Eugenio, grazie all'iniziativa promossa dall'associazione Giano Aps, in collaborazione con l'Associazione A. Agro'. Martedì 6 gennaio 2026, alle ore 10.30, presso il Reparto di Geriatria dell'Ospedale Sant'Eugenio, si svolgerà l'incontro intitolato "I vecchi di oggi. per i vecchi di oggi. e di domani", una giornata simbolica dedicata alla valorizzazione della cultura dell'invecchiamento e all'importanza della solidarietà intergenerazionale.

