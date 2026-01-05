Epifania all' insegna del maltempo in Campania | nuova allerta per piogge e temporali

Per l’Epifania, la Campania è soggetta a un’allerta meteo gialla a causa di piogge intense e temporali. A partire dalle 23.59 di oggi, 5 gennaio 2026, si prevedono condizioni di maltempo che interesseranno principalmente le aree costiere e le isole della regione. La situazione rimarrà sotto osservazione fino alle 23 di domani, con possibili disagi legati alle condizioni atmosferiche.

Piogge intense e rovesci temporaleschi segneranno l'Epifania in Campania. Scatta dalle 23.59 di oggi, 5 gennaio 2026, l'allerta meteo di livello giallo che interesserà gran parte della regione, con particolare riferimento alla fascia costiera e alle isole, restando in vigore fino alle 23.59 di. 🔗 Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - Epifania all'insegna del maltempo in Campania: nuova allerta per piogge e temporali Leggi anche: Allerta gialla per maltempo in Calabria, Sicilia, Campania e Puglia: piogge e temporali in arrivo Leggi anche: Gelo artico sull’Italia: piogge e neve a bassa quota, Epifania all’insegna del maltempo La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Pioggia a Roma e Napoli oggi e domani, meteo Epifania con neve in pianura; Allerta Meteo, Gennaio 2026 inizia col botto: nuova ondata di GELO da domenica 4, poi il Ciclone della Befana porta tantissima NEVE in tutt’Italia!!!; Pioggia nel primo weekend 2026, meteo Epifania con neve in pianura; Meteo Napoli, maltempo nel primo weekend del 2026: pioggia e temporali tra sabato e domenica. Meteo, Epifania con freddo e maltempo: possibile neve in pianura! Ecco dove - Temperature in calo, vento forte e maltempo in molte regioni: Epifania movimentata dal punto di vista meteo, con possibile neve a bassa quota. meteo.it

Epifania all'insegna del maltempo in Campania: nuova allerta per piogge e temporali - A rischio allagamenti e frane nelle zone segnalate: avviso valido per 24 ore ... salernotoday.it

Gelo artico sull’Italia: piogge e neve a bassa quota, Epifania all’insegna del maltempo - L'irruzione di aria artica porterà un brusco calo delle temperature con piogge, temporali e neve fino in pianura nel Nord Italia ... ilfattoquotidiano.it

Un appuntamento atteso da grandi e piccoli: la Befana in Piazza anima Scala con un arrivo suggestivo, la Tombolata dell’Epifania e una serata all’insegna della tradizione, resa possibile grazie alla collaborazione del Comune, dell’ANSPI “Gerardo Sasso” e d - facebook.com facebook

I primi eventi del #2026 sono all'insegna del gusto e delle tradizioni #italiane. Cosa fare nel #weekend dal 2 al 4 #gennaio e per il giorno dell' #Epifania x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.