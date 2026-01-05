Epifania allerta meteo ‘gialla’ per temporali

La Protezione Civile regionale ha emesso un'allerta meteo di livello giallo per temporali, valida dalle 23, in seguito alle valutazioni del Centro Funzionale. Si consiglia di monitorare gli aggiornamenti e adottare le precauzioni necessarie per affrontare eventuali condizioni avverse durante il periodo di validità dell’allerta.

Tempo di lettura: 2 minuti La Protezione Civile della Regione, in considerazione delle valutazioni del Centro Funzionale, ha emanato un avviso di allerta meteo di livello Giallo per temporali valido dalle 23.59 di oggi, 5 gennaio 2026 alle 23.59 di domani 6 gennaio. Si prevedono precipitazioni a carattere di rovescio o temporale anche intensi, con conseguente criticità idrogeologica e idraulica sulla fascia costiera della Campania. Queste le zone interessate: Zona 1 (Piana campana, Napoli, Isole, area vesuviana); Zona 2 (Alto Volturno e Matese); Zona 3 (Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini); Zona 5 (Tusciano e Alto Sele); Zona 6 (Piana Sele e Alto Cilento); Zona 8 (Basso Cilento). 🔗 Leggi su Anteprima24.it

