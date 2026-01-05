Epifania a Firenze | gli appuntamenti in città con la Befana
L’Epifania a Firenze offre diverse occasioni per vivere questa tradizionale ricorrenza in città. I quartieri fiorentini organizzano eventi e iniziative dedicate, creando momenti di condivisione e festa per grandi e bambini. Di seguito, una panoramica sugli appuntamenti principali previsti in città per il giorno della Befana.
Firenze, 5 gennaio 2026 – Sono tante le iniziative per il giorno dell’Epifania a Firenze. I Quartieri fiorentini organizzano numerosi appuntamenti per accogliere la Befana. Anche quest’anno le strade e le piazze si animano con eventi dedicati, spettacoli per bambini, mercatini tematici e distribuzione di dolciumi e calze per salutare la fine delle festività natalizie. La Befana si cala dal cielo. Anche quest’anno la Befana arriva a Firenze dall’alto volando sulla sua scopa: alle 11.30 del 6 gennaio infatti la simpatica vecchietta si calerà dall’arco di Piazza della Repubblica, con l’aiuto delle sue aiutanti, sotto lo sguardo di fiorentini, turisti e tanti bambini a cui distribuirà caramelle e dolciumi offerti da Conad e dalla Pasticceria Sieni. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Epifania, Firenze festeggia la Befana: le discese dall'alto della 'vecchietta', gli eventi nei Quartieri - Torna anche nel 2026 la Befana della Fratellanza Militare al Quartiere 2, con l'evento previsto martedì 6 Gennaio dalle 10. 055firenze.it
Tutti gli appuntamenti dell’Epifania 2026 - La festa avrà inizio dalle 16 in piazza Farinata degli Uberti dove tra sorprese, musica e intrattenimento si animerà tutta la piazza intorno alla fontana del Pampaloni, all’Albero più grande della ... nove.firenze.it
+++ ALLERTA #METEO #EPIFANIA ALLARME #MALTEMPO A #ROMA, ALTO RISCHIO ALLUVIONI. TANTISSIMA #NEVE AL CENTRO/NORD, SI IMBIANCHERANNO #FIRENZE, #BOLOGNA, #VENEZIA E #TRIESTE. I DETTAGLI REGIONE PER REGIONE x.com
+++ ALLERTA #METEO #EPIFANIA ALLARME #MALTEMPO A #ROMA, ALTO RISCHIO ALLUVIONI. TANTISSIMA #NEVE AL CENTRO/NORD, SI IMBIANCHERANNO #FIRENZE, #BOLOGNA, #VENEZIA E #TRIESTE. E POI FREDDO E NEVE SI SPOSTAN - facebook.com facebook
