Epifania a Firenze | gli appuntamenti in città con la Befana

L’Epifania a Firenze offre diverse occasioni per vivere questa tradizionale ricorrenza in città. I quartieri fiorentini organizzano eventi e iniziative dedicate, creando momenti di condivisione e festa per grandi e bambini. Di seguito, una panoramica sugli appuntamenti principali previsti in città per il giorno della Befana.

Firenze, 5 gennaio 2026 – Sono tante le iniziative per il giorno dell’Epifania a Firenze. I Quartieri fiorentini organizzano numerosi appuntamenti per accogliere la Befana. Anche quest’anno le strade e le piazze si animano con eventi dedicati, spettacoli per bambini, mercatini tematici e distribuzione di dolciumi e calze per salutare la fine delle festività natalizie. La Befana si cala dal cielo. Anche quest’anno la Befana arriva a Firenze dall’alto volando sulla sua scopa: alle 11.30 del 6 gennaio infatti la simpatica vecchietta si calerà dall’arco di Piazza della Repubblica, con l’aiuto delle sue aiutanti, sotto lo sguardo di fiorentini, turisti e tanti bambini a cui distribuirà caramelle e dolciumi offerti da Conad e dalla Pasticceria Sieni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

