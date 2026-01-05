Epifania 2026 feste finite | come smaltire gli alberi di Natale in Toscana

Dopo le festività natalizie, è importante smaltire correttamente gli alberi di Natale in Toscana. Una gestione adeguata permette di evitare abbandoni impropri e di favorire il riciclo dei materiali. In questo articolo, trovi indicazioni utili per il corretto smaltimento degli alberi di Natale, contribuendo a mantenere pulito e rispettoso l’ambiente regionale.

Festa dei popoli 2026: l’Epifania dell’accoglienza in Cattedrale a Vicenza - La Festa dei popoli 2026 a Vicenza celebra l'Epifania in Cattedrale con il Vescovo Giuliano. vicenzareport.it

Cosa fare per l’Epifania: ecco gli eventi e le sagre principali per vivere l’ultimo giorno di magia invernale - L’Epifania tutte le feste si porta via, ma non prima di aver regalato un’ultima giornata di magia ai più piccoli. lanotiziagiornale.it

Anche se chiude le feste, l’Epifania porta con sé tanta dolcezza e altri piccoli momenti magici da vivere insieme E tu, come passerai questa giornata con il tuo bimbo #Humana #HumanaItalia #Epifania - facebook.com facebook

No, non voglio che arrivi l'Epifania che tutte le feste si porta via, voglio continuare a bisbocciare e bighellonare… Voglio andare a vivere nel paese di Silvia Paci. Silvia Paci, Il paese della cuccagna. Olio su tela, 120x150 cm, 2025. #EccellentiPittori x.com

