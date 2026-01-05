Epifania 2026 a Roma tutti gli eventi da non perdere il 6 gennaio

L'Epifania 2026 a Roma propone un calendario di eventi dedicati alle tradizioni e alle celebrazioni del 6 gennaio. Una giornata per riscoprire il fascino delle usanze popolari, incontrare la Befana e vivere momenti di condivisione nel rispetto della storia e della cultura della capitale. Ecco le principali iniziative da non perdere per chi desidera trascorrere questa festività in modo autentico e partecipato.

Arriva l'Epifania "che tutte le feste si porta via". Primo martedì dell'anno, giorno in cui incontrare la Befana, riempire le calze di ghiottonerie e chiudere le festività all'insegna della tradizione, della storia e della fantasia. Cosa fare il 6 gennaio a Roma? Tra cacce al tesoro, cortei.

