Epifania 2026 a Bari | Befane volanti musica presepi ed eventi per famiglie del 5 e 6 gennaio 2026

L’Epifania 2026 a Bari propone un ricco programma di eventi tra il 5 e il 6 gennaio, con iniziative dedicate alle famiglie, tra spettacoli, presepi e momenti di musica. La città si anima con attività che coinvolgono grandi e piccini, offrendo un’occasione per vivere la tradizione in modo autentico e partecipativo. Un’occasione per scoprire le celebrazioni che animano Bari durante questa festività.

La magia dell’Epifania illumina Bari e la sua area metropolitana con un ricchissimo calendario di eventi in programma tra lunedì 5 e martedì 6 gennaio 2026. Dalle spettacolari calate della Befana ai concerti, passando per presepi d’autore, animazione per bambini e iniziative solidali, il. 🔗 Leggi su Baritoday.it © Baritoday.it - Epifania 2026 a Bari: Befane volanti, musica, presepi ed eventi per famiglie del 5 e 6 gennaio 2026 Leggi anche: Befane volanti, carri allegorici, sagre e spettacoli pirotecnici: tutti gli eventi del lungo weekend dell'Epifania Leggi anche: Epifania a Roma, il 6 gennaio 2026 la Capitale si veste di tradizione: dalla Befana di piazza Navona ai cortei, eventi e spettacoli per famiglie Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Epifania: il fascino della vigilia tra voli di Befane, solidarietà e note barocche; Epifania 2026, cosa fare martedì 6 gennaio in Ciociaria; Cosa fare a Cagliari all'Epifania: incontri con la Befana, mercatini e spettacoli; Torna la Befana del motociclista a Monza: come cambia la viabilità. A SPASSO NELL’EPIFANIA. Tra Befane, luci e tradizioni si accende la festa in tutta la provincia di Varese - Dalle sfilate alle iniziative per famiglie e bambini, con le ultime aperture del Giardino delle Meraviglie di Varese e i concerti: il 6 gennaio porta con sé un ricco calendario di eventi tra città e C ... varesenoi.it

Vigilia dell’Epifania 2026, arriva la Befana. Le FRASI più belle per gli auguri su Facebook e WhatsApp - Il nome “Befana” era già diffuso nel dialetto popolare del XIV secolo, specialmente nelle terre dell’antica Etruria, quindi utilizzato ... strettoweb.com

Epifania 2026, le immagini e le frasi per «la Befana» da mandare su WhatsApp per scambiarsi gli auguri - Inviare in chat alcune immagini scherzose possono essere il modo migliore per augurare un buon ultimo giorno di ... corriere.it

EPIFANIA INSIEME – 6 GENNAIO 2026 Chiesa S. Nicolò di Bari – Briga Superiore Dalle ore 18:00 La comunità di Briga Superiore vi invita a vivere un pomeriggio di festa, tradizione e condivisione nel giorno più magico dell’inverno: l’Epifania. Dall - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.