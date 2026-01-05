Enrica Bonaccorti a Domenica In | Il tumore? Sono in un limbo

Enrica Bonaccorti è intervenuta a Domenica In il 4 gennaio, condividendo con Mara Venier il suo attuale stato di salute. L’attrice ha parlato apertamente delle cure in corso per un tumore al pancreas, descrivendo il momento come un periodo di incertezza e attesa. La sua testimonianza offre uno sguardo sincero su una sfida personale, mantenendo un tono rispettoso e sobrio.

Ospite a Domenica In nella puntata di ieri, 4 gennaio, Enrica Bonaccorti ha risposto alle domande di Mara Venier parlando del difficile momento che sta attraversando, con le cure per cercare di sconfiggere un tumore al pancreas. “Aspetto un incontro con il professor Tortora, devo capire cosa sia successo. Aspetto una risposta per capire cosa devo fare. Devo capire se questa brutta cosa che ho si è ridotta un po’ o si è spostata”, ha spiegato Bonaccorti. “Per ora non si sa, lo sapremo a breve. Il professore mi dirà se devo riprendere terapie o se la malattia si è ridotta, se ha lasciato quella vena per cui non si può intervenire. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Enrica Bonaccorti a Domenica In: “Il tumore? Sono in un limbo” Leggi anche: Domenica In, Enrica Bonaccorti: “Sono in un limbo ma il tumore mi ha ridato indietro le amicizie” Leggi anche: Enrica Bonaccorti e il tumore al pancreas: «Sono in un limbo, ma non voglio soccombere alla mia malinconia» Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Enrica Bonaccorti a Domenica In, il racconto del tumore al pancreas; Domenica In, Enrica Bonaccorti parla del tumore al pancreas: Lo sapremo a breve; Enrica Bonaccorti sul suo tumore: Sono in un limbo, non penso al futuro; Enrica Bonaccorti a Domenica In: La mia battaglia contro la malattia. Enrica Bonaccorti a Domenica In: «Attendo notizie sul tumore, ma ho riscoperto amicizie e affetti» - Enrica Bonaccorti rompe il silenzio sul suo stato di salute durante l’ultima puntata di Domenica In su Rai1. ilmessaggero.it

Enrica Bonaccorti e il tumore al pancreas: «Sono in un limbo, ma non voglio soccombere alla mia malinconia» - La conduttrice è tornata a parlare della malattia che le è stata diagnosticata la scorsa estate: «Ho fatto una tac e varie analisi, aspetto una risposta per capire se questa brutta cosa che ho si è ri ... vanityfair.it

Enrica Bonaccorti a Domenica In, aggiornamenti sul tumore. E racconta il Natale con Mara Venier - Enrica Bonaccorti parla a Domenica In della lotta contro il tumore al pancreas: l’attesa degli esami, la speranza, il silenzio iniziale e il sostegno ritrovato di amici e pubblico ... dilei.it

Verissimo, Enrica Bonaccorti parla delle sue condizioni Sono in un limbo

Enrica Bonaccorti e il tumore: «Sono in un limbo, ho fatto radio e chemio e ora mi diranno se devo continuare» - facebook.com facebook

Enrica Bonaccorti: «Sono come in un limbo, aspetto notizie sul mio tumore» x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.