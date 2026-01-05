Eni Industrial Evolution Umberto Carrara presidente e ceo

Umberto Carrara è stato nominato presidente e CEO di Eni Industrial Evolution, una nuova società nata dal conferimento del ramo d’azienda Refining Evolution & Transformation. La sua missione è gestire gli asset tradizionali di Eni in Europa e Medio Oriente, garantendo continuità operativa e sviluppo sostenibile nel settore della raffinazione e della trasformazione industriale.

Umberto Carrara è stato nominato presidente e amministratore delegato di Eni Industrial Evolution, nuova realtà societaria nata dal conferimento del ramo d’azienda Refining Evolution & Transformation, che avrà l’obiettivo di assicurare la gestione degli asset tradizionali in Europa e Medio Oriente. In Italia il perimetro di Eni Industrial Evolution comprende le raffinerie di Sannazzaro de’ Burgondi (Pavia) e di Taranto, la partecipazione nella joint venture della Raffineria di Milazzo (Messina), lo stabilimento di Robassomero (Torino), il Centro Ricerche Sud di San Filippo del Mela (Messina), gli asset di logistica primaria, ovvero i depositi e oleodotti, e le partecipazioni in Ecofuel e Costiero Gas Livorno. 🔗 Leggi su Lettera43.it

