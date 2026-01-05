Eni Industrial Evolution Umberto Carrara presidente e ceo

Umberto Carrara è stato nominato presidente e CEO di Eni Industrial Evolution, una nuova società nata dal conferimento del ramo d’azienda Refining Evolution & Transformation. La sua missione è gestire gli asset tradizionali di Eni in Europa e Medio Oriente, garantendo continuità operativa e sviluppo sostenibile nel settore della raffinazione e della trasformazione industriale.

Umberto Carrara è stato nominato presidente e amministratore delegato di Eni Industrial Evolution, nuova realtà societaria nata dal conferimento del ramo d’azienda Refining Evolution & Transformation, che avrà l’obiettivo di assicurare la gestione degli asset tradizionali in Europa e Medio Oriente. In Italia il perimetro di Eni Industrial Evolution comprende le raffinerie di Sannazzaro de’ Burgondi (Pavia) e di Taranto, la partecipazione nella joint venture della Raffineria di Milazzo (Messina), lo stabilimento di Robassomero (Torino), il Centro Ricerche Sud di San Filippo del Mela (Messina), gli asset di logistica primaria, ovvero i depositi e oleodotti, e le partecipazioni in Ecofuel e Costiero Gas Livorno. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Eni Industrial Evolution, Umberto Carrara presidente e ceo Leggi anche: È morto Franco Reviglio, l’ex ministro e presidente di Eni che segnò l’economia italiana Leggi anche: John Furner nuovo ceo e presidente di Walmart Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Eni riorganizza le raffinerie: Taranto, Livorno, Sannazzaro e Milazzo nello spin off Eni Industrial Evolution; Eni Industrial Evolution, una nuova società per la trasformazione. Eni Industrial Evolution, una nuova società per la trasformazione - Eni annuncia che dal primo gennaio 2026 è stato conferito il ramo di azienda dell'unità di business Refining Evolution & Transformation alla nuova società Eni Industrial Evolut ... msn.com

Nasce Eni Industrial Evolution, nuova società per guidare la trasformazione industriale - Alla guida della nuova società è stato nominato Umberto Carrara, presidente e amministratore delegato ... telenord.it

Eni riorganizza le raffinerie: Taranto, Livorno, Sannazzaro e Milazzo nello spin off Eni Industrial Evolution - Il Cane a sei zampe ha scorporato tutta la logistoca e alcune attività di raffinazione in Italia e all’estero. msn.com

The Night Experience on the Mura di Pisa are back for the Christmas holidays! Film tours that will tell you, with headphones and video projections, the history of Pisa from Roman times to medieval glories, from the industrial revolution to the present day! - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.